Receta fácil de boquerones fritos, un clásico de la cocina andaluza

Andalucía es la tierra por excelencia de las frituras, especialmente cuando hablamos de pescado. No en vano el pescaíto frito es uno de los grandes reyes del tapeo en el sur de España, protagonista principal de citas tan esperadas como la Feria de Abril. A este le acompañan otras recetas como el cazón en adobo o los chopitos, delicias que pasan por el aceite para deleitarnos con su sabor a mar y su crujiente rebozado. Los boquerones fritos son un clásico infalible en esta categoría, un bocado tierno y lleno de sabor que se come tan fácilmente