Receta fácil de boquerones fritos, un clásico de la cocina andaluza

Andalucía es la tierra por excelencia de las frituras, especialmente cuando hablamos de pescado. No en vano el pescaíto frito es uno de los grandes reyes del tapeo en el sur de España, protagonista principal de citas tan esperadas como la Feria de Abril. A este le acompañan otras recetas como el cazón en adobo o los chopitos, delicias que pasan por el aceite para deleitarnos con su sabor a mar y su crujiente rebozado. Los boquerones fritos son un clásico infalible en esta categoría, un bocado tierno y lleno de sabor que se come tan fácilmente
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-Un kilo de boquerones, que los voy a hacer fritos.
-Una ristra de choricillos, que voy a preparar lentejas.
-Una sandía, que voy a ponerla en el microondas un rato y le meteré la polla dentro.
ya sin coñas, en muchas ocasiones es información valiosa para saber qué tipo de corte o cantidad se necesita.
Salen empanados y sin romperse.
mírate estás rebozao.
Eh tú, boquerón,
no ves que estás acabao.
Eh tú, boquerón,
acostúmbrate a tu nuevo olor.
Eh tú, boquerón,
pedacito de ración.
¿Quién te lo iba a contar
que ibas a acabar frito y sin amor?"
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