9
meneos
54
clics
Rebrote, Iñaki ‘Uoho’ Antón y Jaime Moreno: “No he oído en mi vida a Bad Bunny, nosotros hacemos rock”
Iñaki ‘Uoho’ Antón, exExtremoduro y ex Platero y Tú, debuta con el grupo Rebrote, con Jaime Moreno a la voz
etiquetas
:
iñaki uoho anton
,
jaime moreno
,
extremoduro
,
disco
7
2
0
K
74
cultura
3 comentarios
#2
PerritaPiloto
Que si lo ha escuchado una vez accidentalmente tampoco pasa nada. Yo tocaba el teclado en un grupo de versiones los veranos en las fiestas de varios lugares y mayormente tocaba lo que me gustaba. Pero a veces he escuchado géneros y tocado cosas que no me gustan. Y no me he muerto.
2
K
29
#3
Jakeukalane
Suerte que tenía yo hasta hace 3 años.
0
K
13
#1
JackNorte
Creo que es mas lo que queria decir el "periodista" que les entrevisto que lo que querian promocionar ellos.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
