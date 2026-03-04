edición general
Rebrote, Iñaki ‘Uoho’ Antón y Jaime Moreno: “No he oído en mi vida a Bad Bunny, nosotros hacemos rock”

Iñaki ‘Uoho’ Antón, exExtremoduro y ex Platero y Tú, debuta con el grupo Rebrote, con Jaime Moreno a la voz

#2 PerritaPiloto
Que si lo ha escuchado una vez accidentalmente tampoco pasa nada. Yo tocaba el teclado en un grupo de versiones los veranos en las fiestas de varios lugares y mayormente tocaba lo que me gustaba. Pero a veces he escuchado géneros y tocado cosas que no me gustan. Y no me he muerto.
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Suerte que tenía yo hasta hace 3 años.
JackNorte #1 JackNorte
Creo que es mas lo que queria decir el "periodista" que les entrevisto que lo que querian promocionar ellos.
