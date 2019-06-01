Reborn (Renacer. Bigas Luna, 1981)

“Renacer” es uno de los films menos conocidos de Bigas Luna. Yo hace años que le tenía ganas. Se me escapó cuando se estrenó en cines y después no había forma de encontrarlo en video (...) El film se vio envuelto en un halo de “malditismo” llegando al punto de que el propio director asistió entusiasmado en 2012 a la presentación en la Filmoteca de Catalunya de una copia restaurada de 105 min. por el equipo comandado por la experta en recuperación digital Mariona Bruzzo del montaje de Bigas Luna de la versión USA que se creía perdida