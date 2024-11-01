"Realmente pensé que iba a morir": la innovadora terapia que les salvó la vida a pacientes que padecían un cáncer de sangre incurable

Esta terapia, que en otro momento habría sido considerada propia de la ciencia ficción, logró revertir un tipo de cáncer en la sangre agresivo e incurable en varios pacientes, según informan los médicos. El tratamiento consiste en editar con precisión el ADN de los glóbulos blancos para transformarlos en un "fármaco vivo" que combate el cáncer. La primera niña que recibió el tratamiento, y cuya historia publicamos en 2022, sigue libre de la enfermedad y ahora planea convertirse en una científica especializada en cáncer.