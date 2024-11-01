edición general
El Real Madrid prohíbe la bandera de España en su grada de animación

Hinchas merengues, indignados, se movilizan para llenar el Bernabéu de enseñas rojigualdas ante el City; sorprendente reacción del club a la amenaza de sanción de la UEFA

La peña 'Veteranos', uno de los grupos que forman parte de la citada Grada Fans y que lidera José Luis Ochaíta, antiguo miembro de Ultra Sur, ha enviado a sus miembros el siguiente comunicado interno (mecanismo habitual con el que se dirigen a sus integrantes y manejan sus mensajes) informando de la citada reunión mantenida con responsables del Real Madrid:

Vaya, vaya ... los viejos roqueros nunca mueren. O mejor dicho, los viejos nazis sigue en sus relaciones con el club. Parece que eso de que habían echado a los ultras nazis igual no es cierto del todo. Vamos, los mismos fascistas con otros collares.
mas de uno se atraganta con su propia bilis cuando se entere xD
