edición general
2 meneos
20 clics

Real Madrid eliminado de Copa del Rey por el Albacete de 2ª división en debut del entrenador Arbeloa

Álvaro Arbeloa tuvo un comienzo desastroso como nuevo entrenador del Real Madrid, que cayó el miércoles por 3-2 ante el Albacete

| etiquetas: albacete , arbeloa , real madrid , copa del rey
1 1 0 K 25 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 25 actualidad

menéame