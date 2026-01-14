·
Real Madrid eliminado de Copa del Rey por el Albacete de 2ª división en debut del entrenador Arbeloa
Álvaro Arbeloa tuvo un comienzo desastroso como nuevo entrenador del Real Madrid, que cayó el miércoles por 3-2 ante el Albacete
etiquetas
:
albacete
,
arbeloa
,
real madrid
,
copa del rey
