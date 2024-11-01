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Se reactiva el incendio de Busdongo que fue intencionado
Las llamas se mantienen en un monte cercano a la población leonesa y son totalmente visibles desde la zona de la estación y la carretera que conecta León y Asturias
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