Reacciones a la normativa de reducción de bolsas

Tras casi un año desde que entró en vigor el RD de reducción del bolsas de plástico que tanto dio que hablar en este blog y en muchos otros sitios, toca hacer balance de lo que ha supuesto. Ya que aún no he encontrado datos oficiales sobre la efectividad de esta medida voy a contar cuál ha sido mi experiencia a través de lo que he visto cuando he ido a tienda y he escuchado lo que se decía sobre el cobro de bolsa