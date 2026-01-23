Reabren progresivamente las líneas de Rodalies tras el accidente

El servicio de Rodalies de Cataluña ha recuperado a primera horas de este viernes su operatividad en la totalidad de las líneas, tras dos días suspendido desde el accidente mortal de Gelida (Barcelona), una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad. Se reanudó a última hora de este jueves en la línea R2 norte y ha continuado de forma progresiva durante la mañana de este viernes, aunque algunas de ellas circulan con retrasos de unos 30 minutos, como la R1, la R2 Sur y la R4.