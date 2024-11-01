Reabre el Oktoberfest de Múnich tras ser registrado por una amenaza de bomba y una explosión con un muerto en la ciudad

El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20 de septiembre, permaneció cerrado este miércoles hasta las 17.30 horas por el hallazgo de una carta amenazante y tras la explosión ocurrida en una casa de un vecindario de la ciudad, según informó el alcalde de la ciudad alemana, Dieter Reiter. Reiter declaró que no se podía "correr el riesgo de abrir el Oktoberfest" debido al hallazgo de una carta que había que tomarse en serio y que llevó a obligó a cerrar ...