edición general
2 meneos
8 clics

Reabierta la circulación ferroviaria entre las provincia de Córdoba y Jaén

Desde primera hora han trabajado en la reposición de grava, arrastrada por las lluvias, y en la retirada de los restos del muro de contención colapsado junto a la vía férrea convencional

| etiquetas: adif , accidentes
1 1 0 K 23 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este viernes que ya está la “incidencia solucionada” en la vía férrea convencional que conecta las provincias de Córdoba y Jaén y en la que la circulación de trenes estaba cortada desde esta pasada madrugada, como consecuencia de la anegación, por el agua de las últimas lluvias, de la línea Córdoba-Linares-Baeza y por la caída de un muro de contención junto a la estación de Villa del Río (Córdoba)
0 K 18

menéame