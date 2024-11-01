edición general
Las razones de Marcelo para su huelga de hambre en una residencia: la empresa de comidas fue multada y Ayuso prorrogó el servicio

Marcelo tiene 68 años y desde uno y medio vive en la residencia de Colmenar Viejo. Lleva dos semanas en huelga de hambre para denunciar el estado de la comida que él y sus compañeros reciben. Ha elevado hasta cinco quejas formales a los centros y a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), pero nunca ha obtenido respuesta. Marcelo narra que los alimentos están excesivamente duros, congelados o, en el mejor de los casos, ultraprocesados y que no se trata de una situación nueva. La empresa que se hace cargo de la comida en esta residencia es Frutícolas Ateca S.L, una de las que multó la Comisión Nacional de Mercados de Comercio (CNMC) por establecer cárteles que...

Mountains #1 Mountains *
Las mejores comidas, las de las residencias de Madrid
#4 Equidislate *
El negocio de las residencias de ancianos y sus condiciones infrahumanas en muchos casos es de lo más infame que sucede en este país. Una pesadilla para nuestros ancianos, mientras que unos cuantos bastardos se llenan bien los bolsillos.
Skiner #2 Skiner *
Y cuando vienen mal dadas abandonan a los abuelos a su suerte 7291 lo atestiguan.
Si este hombre persiste mucho acaba estirando la pata y eso que gana la comunidad de Madrid :troll:
cabobronson #3 cabobronson
#2 efectivamente, la hija de fruta piensa que coma o no coma, se va a morir igual
