Raúl González (Barceló): "100M de turistas no me dice nada, prefiero el gasto que hacen"

Está por ver si superamos a Francia en cuanto a número de turistas. Sin embargo, la estancia media de nuestro turista es muy superior a la que tiene Francia, mientras que si tenemos en cuenta el gasto turístico, España es el segundo país por detrás de Estados Unidos. No es solo lo que el turista consume en el hotel, sino el gasto que hace en el destino al que va". Raúl González ha abogado por mejorar la calidad del turista, no la cantidad. Y para ello, ha incidido en la transformación del parque hotelero español.