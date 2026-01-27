edición general
Raúl González (Barceló): "100M de turistas no me dice nada, prefiero el gasto que hacen"

Está por ver si superamos a Francia en cuanto a número de turistas. Sin embargo, la estancia media de nuestro turista es muy superior a la que tiene Francia, mientras que si tenemos en cuenta el gasto turístico, España es el segundo país por detrás de Estados Unidos. No es solo lo que el turista consume en el hotel, sino el gasto que hace en el destino al que va". Raúl González ha abogado por mejorar la calidad del turista, no la cantidad. Y para ello, ha incidido en la transformación del parque hotelero español.

3 comentarios
Escafurciao #3 Escafurciao
Si gastarán 100 veces más nos bastaría con un millón y tendríamos 100 veces menos gastos.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Vaya, y yo pensando que los empresarios de la hostelería y el turismo lo hacían por conocer gente ....

¿alguna otra gilipollez o a lo mejor buscamos algo interesante que haya dicho? Ya sé que en El cofidencial no llegan para mucho, pero seguro que este señor dijo cosas más interesantes que esta perogrullada.
makinavaja #1 makinavaja
"mejorar la calidad del turista" .. habrá que darle un curso de modales y educación a los británicos... :-D :-D :-D
