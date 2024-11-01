RatLand: vuelve este juego de mesa español, tras 8 años

La campaña de financiación de la segunda edición de RatLand, juego creado por Eduardo García en 2017, ya está activa de la mano de Eclipse Editorial. La editorial reúne en una misma propuesta el juego base revisado, los objetivos adicionales desbloqueados en la campaña original y nuevas expansiones que amplían las posibilidades en mesa. En RatLand nos ponemos al frente de un clan de ratas con el objetivo de convertirlo en el más numeroso de las alcantarillas.