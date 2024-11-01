Los rastros más antiguos de azul índigo en herramientas de piedra pulida de 34.000 años de antigüedad (It)

Un equipo internacional de investigación ha identificado la presencia de indigotina , un colorante azul derivado de las hojas de Isatis tinctoria L. , una planta bienal de la familia Brassicaceae originaria del Cáucaso, herramientas de piedra pulida que datan del Paleolítico superior. El descubrimiento demuestra que esta planta, aunque no es comestible, fue procesada intencionalmente mediante un complejo proceso hace 34.000 años .