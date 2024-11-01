edición general
1 meneos
2 clics

El rastreo de Ariadna Asturzzi

De una adaptación de Molière a los diez años a una carrera junto a grandes maestros del teatro argentino. El camino de una actriz que encontró su lugar en la escritura.

| etiquetas: ariadna asturzzi , argentina , cine , teatro
1 0 0 K 13 ocio
sin comentarios
1 0 0 K 13 ocio

menéame