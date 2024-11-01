Rastreador Bluetooth oculto en postal enviada por correo a un buque de guerra holandés reveló su ubicación: un dispositivo de $5 puso en riesgo durante 24 horas $585 millones [EN]

La periodista neerlandesa Just Vervaart, envió una postal con un dispositivo de rastreo oculto. Gracias a esto, pudieron seguir la ruta del barco. Debido a este incidente, las autoridades holandesas ahora prohíben las tarjetas de felicitación electrónicas, que, a diferencia de los paquetes, no fueron sometidas a rayos X antes de ser embarcadas. En 2024 se registró un incidente aún más grave: el USS Manchester, un buque de combate litoral de la Armada estadounidense, contaba con una terminal Starlink no autorizada que los marineros utilizaban para acceder a internet en alta mar.