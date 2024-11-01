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Rastreador Bluetooth oculto en postal enviada por correo a un buque de guerra holandés reveló su ubicación: un dispositivo de $5 puso en riesgo durante 24 horas $585 millones [EN]

Rastreador Bluetooth oculto en postal enviada por correo a un buque de guerra holandés reveló su ubicación: un dispositivo de $5 puso en riesgo durante 24 horas $585 millones [EN]

La periodista neerlandesa Just Vervaart, envió una postal con un dispositivo de rastreo oculto. Gracias a esto, pudieron seguir la ruta del barco. Debido a este incidente, las autoridades holandesas ahora prohíben las tarjetas de felicitación electrónicas, que, a diferencia de los paquetes, no fueron sometidas a rayos X antes de ser embarcadas. En 2024 se registró un incidente aún más grave: el USS Manchester, un buque de combate litoral de la Armada estadounidense, contaba con una terminal Starlink no autorizada que los marineros utilizaban para acceder a internet en alta mar.

| etiquetas: ciber seguridad , buque , guerra. bluetooth
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3 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
No me encajaba nada hasta que vi esta parte.

un buque de combate litoral de la Armada estadounidense, contaba con una terminal Starlink no autorizada que los marineros utilizaban para acceder a internet en alta mar

Tampoco es que siga mucho a Melon ... pero pensé que el Stalink para barcos todavía no estaba disponible .. parece que sí.
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SMaSeR #3 SMaSeR
#1 Si que esta si, de hecho yo entre hace bastante a la web por curiosidad y tenían la foto de un tío en su yate con la antenita.
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zentropia #2 zentropia
Los iranies usan satelites para localizar barcos...
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menéame