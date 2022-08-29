El rapero Morad para el concierto y se dirige directamente a Ayuso por su postura con Israel: "No os dejéis engañar"

La guerra en Palestina sigue en el punto de mira y como objeto de debate en la actualidad, especialmente en el panorama político. Bien es sabido la reticencia de gran parte de la derecha y ultraderecha a utilizar el término "genocidio" por el conflicto entre Israel y Palestina. Un ejemplo claro ha sido la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid con las protestas propalestinas durante La Vuelta a España, que paralizaron incluso la última etapa en Madrid. O, por otro lado, su reacción a la decisión unánime del Consejo de RTVE de no....
Daría igual, el problema de Ayuso es precisamente que no le interesa reconocer la hora que es: la hora de reconocer el genocidio
No lo digas muy alto...
Es lo que tiene meter temas políticos en el trabajo que luego se lían con la causas
Me parece curioso que no diga nada de su patria, que mantiene acuerdos comerciales y militares estrechos con Israel.
www.descifrandolaguerra.es/israel-marruecos-relaciones-encubiertas/
canarias-semanal.org/art/36594/marruecos-e-israel-una-alianza-geopolit
Eso no explota porque es una dictadura y por el amor ciego que buena parte profesa a su rey.
Y es curioso que mi apreciación, cause escocor en algunos fachillas de mnm.
Sin entrar en las consecuencias que eso puede tener para el o para su familia ¿Tu eso lo sabes o solo lo supones.?
