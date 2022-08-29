edición general
El rapero Morad para el concierto y se dirige directamente a Ayuso por su postura con Israel: "No os dejéis engañar"

La guerra en Palestina sigue en el punto de mira y como objeto de debate en la actualidad, especialmente en el panorama político. Bien es sabido la reticencia de gran parte de la derecha y ultraderecha a utilizar el término "genocidio" por el conflicto entre Israel y Palestina. Un ejemplo claro ha sido la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid con las protestas propalestinas durante La Vuelta a España, que paralizaron incluso la última etapa en Madrid. O, por otro lado, su reacción a la decisión unánime del Consejo de RTVE de no....

comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Entre tantas reacciones de usuarios en redes sociales y de cientos de personalidades de la música, deporte, política y la cultura en general, el último de ellos en apoyar a Palestina ha sido el rapero Morad. El rapero marroquí se tomó una pausa en uno de sus conciertos para dirigirse directamente a Ayuso, mientras llevaba una bandera palestina colgada al cuello..
angeloso #3 angeloso
El reloj estropeado dando la hora correcta circunstancialmente.
#7 MPR
#3 Pues que alguien le de un reloj estropeado a Ayuso, a ver si así.

:-D

Daría igual, el problema de Ayuso es precisamente que no le interesa reconocer la hora que es: la hora de reconocer el genocidio
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ya le han dado el tercer grado?
#8 endy *
Lo del Sáhara para mañana :troll:
#12 endy *
#10 xD "El Sáhara es de Marruecos"
Es lo que tiene meter temas políticos en el trabajo que luego se lían con la causas
edipo_rey #16 edipo_rey
"en uno ni en el otro, ni en izquierdas, ni en derechas" vamos, de que es de derechas
Rorschach_ #13 Rorschach_
'La guerra en Palestina ...', ya empieza mal.
powernergia #5 powernergia
#2 Precisamente, en esto la postura del gobierno de Marruecos es radicalmente contraria a la de buena parte de su pueblo.

Eso no explota porque es una dictadura y por el amor ciego que buena parte profesa a su rey.
#9 pozz *
#5 ya, pero mi comentario va enfocado a que el Morad este, un personaje de cuidado, que se siente muy y mucho marroqui, no dice nada sobre la postura de su amada patria al respecto. :roll: En sumomento si que se posiciono en cotnra de la causa saharaui. :roll:

Y es curioso que mi apreciación, cause escocor en algunos fachillas de mnm.
powernergia #11 powernergia
#9 "no dice nada sobre la postura de su amada patria al respecto."

Sin entrar en las consecuencias que eso puede tener para el o para su familia ¿Tu eso lo sabes o solo lo supones.?
earthboy #18 earthboy
#11 Pobrecito delincuente millonario y su familia. Pobrecitos todos.
Jose_trompetas #15 Jose_trompetas
#9 Se le perdona todo por la calidad de sus canciones.
#14 euacca
#2 Pues no tiene nada de curioso que hable de lo que quiere hablar, a no ser que se hubiera comprometido contigo a hablar de algo concreto y no lo haya cumplido. Eso sí me parecería curioso.
MellamoMulo #17 MellamoMulo
#2 pasas a la final del Ad Hominem de hoy?

Mañana sabrán los ganadores :roll:
