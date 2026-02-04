edición general
4 meneos
45 clics
El rap de Alberto Izquierdo (PAR) 'ese facha con tractor': "Aragón va de cojón"

El rap de Alberto Izquierdo (PAR) 'ese facha con tractor': "Aragón va de cojón"  

El vídeo está trufado de imágenes de Izquierdo, manipuladas de tal forma que parece que el aspirante a la presidencia del Gobierno de Aragón baila y mueve los brazos como los raperos.

| etiquetas: rap , alberto izquierdo , par , aragón
3 1 0 K 88 Fachéame
sin comentarios
3 1 0 K 88 Fachéame

menéame