edición general
2 meneos
92 clics
Ramón Campayo, el hombre con el cociente intelectual más alto de España: “Si 80 millones de alemanes hablan bien alemán, no puede ser difícil. Yo lo aprendí en menos de dos horas

Ramón Campayo, el hombre con el cociente intelectual más alto de España: “Si 80 millones de alemanes hablan bien alemán, no puede ser difícil. Yo lo aprendí en menos de dos horas

Ramón Campayo, considerado el hombre con el cociente intelectual más alto de España (194), habló sobre su manera que tiene para aprender un nuevo idioma en el menor

| etiquetas: ramón , campayo , coeficiente , intelectual , españa , idiomas
2 0 0 K 28 politica
19 comentarios
2 0 0 K 28 politica
Comentarios destacados:      
RamonMercader #3 RamonMercader
Admirose un portugués
al ver que en su tierna infancia
todos los niños de Francia
supiesen hablar francés.

"¡Arte diabólica es!"
dijo, torciendo el mostacho,
"que para hablar en gabacho
un hidalgo en Portugal
llega a viejo, y lo habla mal;
y aquí lo parla un muchacho".
9 K 112
themarquesito #4 themarquesito *
Que tenga un CI altísimo no significa que no pueda ser rematadamente gilipollas.
5 K 79
Supercinexin #11 Supercinexin
#4 Eso venía a decir: tendrá el cociente ese más alto de España, pero lo ha usado entre poco y nada. Como tener un Lamborghini Diablo para darte vueltas por las calles del pueblo, vamos.
1 K 38
#6 BurraPeideira_
El más flipado de España.
2 K 42
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
El titular es falso. El tío dice que se pudo defender con lo básico después de 2h de estudiar, pero que para tener fluidez hay que practicar. Ya me parecía una tontería muy grande afirmar que se puede aprender alemán en dos horas.
Como dijo alguien: "la vida es demasiado corta para aprender alemán".
2 K 29
vicus. #1 vicus. *
Por lo que se ve, parece que no tiene un pelo de tonto, o sí???. Lo pregunto porque decir tonterías creo que no está reñido con el coeficiente intelectual, Por que aprender es una cosa y memorizar es otra cosa muy distinta.
1 K 29
Jaime131 #2 Jaime131
No es difícil para uno con un coeficiente de 194, pero los que apenas pasamos de 180...
1 K 20
#17 Tiranoc
#2 Es cociente.
0 K 8
#18 alamajar
#2 180 de colesterol
0 K 9
HeilHynkel #14 HeilHynkel
Ramón contó que fue capaz de defenderse en alemán tras una sesión de una hora y cuarenta minutos, aunque matizó que alcanzar fluidez requiere más tiempo y práctica.

Reconozco que hay gente que tiene mano para los idiomas y a otros nos cuesta dios y ayuda ... pero la única forma que se me ocurre de hablar alemán en hora y cuarto es meterte en al Octoberfest, emborracharte como un piojo en esa 1:40 y luego se habla hasta chino si hace falta.
0 K 16
Ramen #16 Ramen
Como decía el emperador Carlos V, él hablaba cuatro idiomas: alemán, italiano, francés y español. El español para hablar con su madre, el francés para hablar con las damas, el italiano para hablar con el papa y el alemán para hablar con los caballos.
0 K 11
#5 The_real_deal
Ya puede enseñarle el metodo a Feijoo para que aprenda Ingles.

(Que en una entrevista dice que no aprendio Ingles por culpa de perro sanxe)
0 K 9
#10 Tensk
#5 Creo que lo que dijo fue algo así como que iba a hacer un cursillo, o algo, pero que el adelanto electoral le frustró el plan.

O algo.
0 K 12
#19 Grandpiano *
Me parece entender que bajo el brillante argumento de este señor, aprender chino es muchísimo más fácil que aprender alemán, porque alemán solo lo hablan 80 millones mientras que chino lo hablan 2.000 millones (o los que sean, no me apetece mirarlo). Tiene que estar tirao, pero tirao tirao.
0 K 7
alcama #7 alcama
Paco Sanz v2.0
0 K 5
alcama #9 alcama
(Que en una entrevista dice que no aprendio Ingles por culpa de perro sanxe)

¿ Puedes adjuntar enlace a la entrevista? En otro caso serás reportado por bulo
1 K -3
#12 Drexy
#9 cadenaser.com/nacional/2023/06/01/feijoo-confiesa-que-no-sabe-ingles-j

Dicho esto, ha reconocido que su obligación es ponerse a estudiar inglés y ha confesado que tenía ya un profesor para estudiar ese idioma, pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales.

"Justamente tenía el profesor de inglés para el lunes pasado y resulta que me convocan elecciones, pero no pasa nada."
2 K 17
#13 ombresaco
#9 elmon.cat/es/politica-es/espana/feijoo-por-que-no-sabe-hablar-ingles-6

Feijóo ha reconocido la necesidad de aprender el inglés y ha confesado que tenía ya un profesor para estudiarlo, pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral de los comicios estatales de cara el próximo 23 de julio el pasado lunes. «Justamente tenía el profesor de inglés para el pasado lunes y resulta que me convocan elecciones, pero no pasa nada. Trabajaremos. Y le puedo asegurar que el importante en las cumbres internacionales, que se hace normalmente con traductor, es que se sepa muy bien el que quiero decir», ha subrayado Feijóo a la entrevista.
1 K 18
alcama #15 alcama *
#13 Ahi no culpa a Pedro Sanchez, simplemente que ante una convocatoria de elecciones tuvo que dejar de estudiar. Es que ni cita al Sanchez ni al presidente del Gobierno. Ni le culpabiliza de nada
Reportados por bulo y por llorones
3 K -8

menéame