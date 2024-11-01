Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) sugiere una solución para acabar la guerra en Gaza: "Japón lo hizo y evitó la destrucción del país"

El cantante y compositor Ramón Arcusa, uno de los componentes del Dúo Dinámico, se ha pronunciado sobre el conflicto en la Franja de Gaza que el ejército de Israel lleva bombardeando y atacando desde los atentados de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023. "La solución para parar la masacre en Gaza pasa porque Hamás se rinda. Así evitaría más muerte y destrucción. Miles de gazatíes salvarían sus vidas", opinaba el cantante en Twitter.
| etiquetas: ramón , arcusa , dúo , dinámico , solución , gaza , israel
No sé si ha dado cuenta este excremento que Japón había atacado China, Corea, posesiones de USA, UK, Holanda, creo que Francia y posiblemente algo más que se me olvide antes de tener que rendirse.
Los de Gaza están en su tierra. Además, aunque se rindieran, tampoco les iban a dejar vivir allí.
Es un detalle que comentó un general japonés (omitiendo lo de China y Corea que había sido antes) desde 1941 ellos no había atacado a ningún país asiático, solo a colonias occidentales.
De hecho, si no hubieran sido tan animales con los conquistados, les podrían haber incluso recibido como libertadores, pero como llegaron como salvajes, así les fue.
Suena colonial, pero era lo que había en la época. Filipinas era una colonia de EEUU, como Hawai (pasó a ser estado más adelante)
En Cisjordania gobierna la ANP, pero quién controla la mayoría de ciudades es el ejercito de Israel, al igual que controla el paso fronterizo entre Jordania y Cisjordania.
Y no, Israel no sólo está cometiendo un genocidio y por eso son terroristas; también ha cometido literalmente actos terroristas (como el de los buscas de hace un año o menos), tiene un "software de espionaje" con el que chantajea a todos los gobiernos del mundo libre y, en base a las acciones de los líderes europeos y americanos, también tiene amplio poder sobre ellos con los que censura la opinión de la población a través de opresión policial, lo que se puede considerar "terrorismo" si nos ponemos sibaritas, ya que son acciones para infundir terror a los ciudadanos.
... y sin embargo, a pesar de mentir, nosotros le damos u micrófono para que haga más cosas en lugar de cantar
Eso sin contar con que cualquiera puede tomar el relevo mañana aunque no tuviera nada que ver con Hamas hasta hoy.
Gaza se enfrenta a una fuerza invasora que quiere arrebatarles todo el territorio que aún no les ha arrebatado y aiwe además quiere que desaparezcan completamente del mismo. Israel no solo quiere controlar y anexionarse Gaza. Desea que no haya ningún palestino en ella.