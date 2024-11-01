edición general
Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) sugiere una solución para acabar la guerra en Gaza: "Japón lo hizo y evitó la destrucción del país"

El cantante y compositor Ramón Arcusa, uno de los componentes del Dúo Dinámico, se ha pronunciado sobre el conflicto en la Franja de Gaza que el ejército de Israel lleva bombardeando y atacando desde los atentados de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023. "La solución para parar la masacre en Gaza pasa porque Hamás se rinda. Así evitaría más muerte y destrucción. Miles de gazatíes salvarían sus vidas", opinaba el cantante en Twitter.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿hay alguna opinión de otro tonto del culo más?

No sé si ha dado cuenta este excremento que Japón había atacado China, Corea, posesiones de USA, UK, Holanda, creo que Francia y posiblemente algo más que se me olvide antes de tener que rendirse.

Los de Gaza están en su tierra. Además, aunque se rindieran, tampoco les iban a dejar vivir allí.
9 K 137
#4 diablos_maiq
#2 Eso de "posesiones de USA, UK, Holanda, creo que Francia y posiblemente algo más" te ha quedado como un poco colonialista.
0 K 10
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#4

Es un detalle que comentó un general japonés (omitiendo lo de China y Corea que había sido antes) desde 1941 ellos no había atacado a ningún país asiático, solo a colonias occidentales.

De hecho, si no hubieran sido tan animales con los conquistados, les podrían haber incluso recibido como libertadores, pero como llegaron como salvajes, así les fue.

Suena colonial, pero era lo que había en la época. Filipinas era una colonia de EEUU, como Hawai (pasó a ser estado más adelante)
2 K 48
Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
#2 Espérate que (José Manuel) Soto se entere de la movida. Va a dar gusto.
0 K 8
#13 Aas59
#2 Solo recordarte que Hamas o como se llame, es un grupo terrorista.
0 K 7
#14 PerritaPiloto
#13 Son el gobierno legítimo de Gaza. ¿Lo que votaron a esos salvajes? Porque con los otros Israel ninguneana igual a los gazaties, les aniquilaba de todas maneras y les robana territorio igual.

En Cisjordania gobierna la ANP, pero quién controla la mayoría de ciudades es el ejercito de Israel, al igual que controla el paso fronterizo entre Jordania y Cisjordania.
0 K 9
Andreham #15 Andreham
#13 Israel también, pero no parece que haya muchos problemas con ello.

Y no, Israel no sólo está cometiendo un genocidio y por eso son terroristas; también ha cometido literalmente actos terroristas (como el de los buscas de hace un año o menos), tiene un "software de espionaje" con el que chantajea a todos los gobiernos del mundo libre y, en base a las acciones de los líderes europeos y americanos, también tiene amplio poder sobre ellos con los que censura la opinión de la población a través de opresión policial, lo que se puede considerar "terrorismo" si nos ponemos sibaritas, ya que son acciones para infundir terror a los ciudadanos.
0 K 8
#1 Leon_Bocanegra
Como no se nos ocurrió antes? La solución estaba en rendirnos y darle la independencia a los vascos.
4 K 50
#9 ombresaco
"La Convención de Ginebra admite, cuando hay una guerra, que si uno de los enemigios es tan criminal que pone escudos humanos de niños y civiles en escuelas y hospitales, el otro tiene derecho a hacer lo que quiera", decía Arcusa, a pesar de que no es cierto, pues la Convención de Ginebra exige que el atacante (incluso si se defiende de un ataque previo) respete la proporcionalidad y distinga entre objetivos militares y civiles, pues el asesinato de civiles es considerado un crimen de guerra.

... y sin embargo, a pesar de mentir, nosotros le damos u micrófono para que haga más cosas en lugar de cantar
4 K 48
alfema #3 alfema
Aunque Hamas diga que se rinda, los israelíes no van a parar, dirán cualquier excusa o simplemente seguirán hasta echar de Gaza a los palestinos para así quedarse con ese territorio, lo de Hamas es una excusa.
3 K 29
#5 MPR *
#3 Es fácil, por muchos miembros de Hamas que se entreguen es imposible saber si quedan más, son simples civiles, no llevan uniforme y no están registrados en ningún sitio.

Eso sin contar con que cualquiera puede tomar el relevo mañana aunque no tuviera nada que ver con Hamas hasta hoy.
0 K 7
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Ramon Arcusa esta viejo y chochea, no tiene ya mucha lucidez en sus opiniones.
1 K 28
#8 ombresaco
¿Y, según él, también Ucrania debería rendirse? ¿O ahí tiramos de otro comodín?
1 K 25
#7 Albarkas
Ramón Arcusa dice gilipolleces. Otra vez.
0 K 12
#16 PerritaPiloto
Japón no se enfrentaba a unos enemigos que quisieran tomar su archipiélago, sino simplemente oponerse al imperialismo japonés y conservar su libertad.

Gaza se enfrenta a una fuerza invasora que quiere arrebatarles todo el territorio que aún no les ha arrebatado y aiwe además quiere que desaparezcan completamente del mismo. Israel no solo quiere controlar y anexionarse Gaza. Desea que no haya ningún palestino en ella.
0 K 9
Giorgio_rosellini #11 Giorgio_rosellini
Pues eso, España deberia entregar las armas y disolverse. ^^
0 K 6

