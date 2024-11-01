Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) sugiere una solución para acabar la guerra en Gaza: "Japón lo hizo y evitó la destrucción del país"

El cantante y compositor Ramón Arcusa, uno de los componentes del Dúo Dinámico, se ha pronunciado sobre el conflicto en la Franja de Gaza que el ejército de Israel lleva bombardeando y atacando desde los atentados de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023. "La solución para parar la masacre en Gaza pasa porque Hamás se rinda. Así evitaría más muerte y destrucción. Miles de gazatíes salvarían sus vidas", opinaba el cantante en Twitter.