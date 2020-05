La Rambla sin turistas: los hosteleros bajan los precios buscando al público local (CAT)

Que haya desaparecido el turismo de Barcelona obliga a muchos hosteleros a reconvertirse. Después de décadas expulsando al consumidor local, subiendo los precios y ofreciendo un producto de discutida calidad, ahora se enfrentan a una realidad en la que su principal cliente ha desaparecido. En la Rambla, los propietarios de bares y restaurantes han bajado sus precios, pero no venden las sangrías gigantes radiactivas de antes; y en la Boquería muchas paradas, que ya no vendían producto de mercado, están sin ventas porque no tienen su clientela