El verano de las playas vacías en Italia

Los establecimientos de playa privados en Italia entran en crisis. Las sombrillas permanecen cerradas entre semana por precios elevados. Las imágenes resultan desconcertantes para muchos italianos: hileras de sombrillas completamente cerradas en pleno agosto. Las playas, casi todas en manos privadas, ya no atraen multitudes de lunes a viernes. Solo el sábado y el domingo recuperan el ambiente de otros veranos. Según el Sindicato Italiano de Empresarios de Playa (SIB), en julio la caída media de las asistencias rondó el 15%, con picos del 25%.

#6 tromperri *
Los hosteleros han matado la gallina de los huevos de oro a nivel global a base de avaricia… que le den por el culo, cero pena.

Escribo esto desde mi casa con una cervecita a la fresca. Igual de rica y no me siento absolutamente estafado.

Hasta me voy a dar el lujo de ponerme media docena de vieras. Y me sale más barato que una caña mal tirada bajo un toldo con efecto invernadero.

A cascarla hosteleros… habéis perdido un cliente salvo que no quede otra.
autonomator #14 autonomator
#6 el mercado se regula solo :-D
Arkhan #7 Arkhan
Me encantan las quejas de empresarios por no poder vender un producto sin ninguna utilidad, que no cubre ninguna necesidad real de la gente, a un precio carísimo sin ser conscientes de que pueden dejar de consumirlo sin pensárselo mucho.
#9 chavi
#7 Y lo mejor de todo. Venden un producto que no es suyo, si no que es de todos.
Olepoint #2 Olepoint
Y que haya gente con problemas económicos votando por este modelo... La estupidez humana y el tamaño del universo.


PD. Son tus actos, no tus palabras, las que te definen.
#11 Eclimolon
#2 Es más fácil engañar a una persona que convencerlo que fue engañado...
Periodistas... Tertulias... TV .. internet...
Lo veo en mi suegro mismo... Es una pasada.. solo se alimenta de sus canales de información... Menos mal que solo lo veo 2 semanas al año sino nos matamos
#4 SACROMONTE
Cuando exprimes al máximo al final no sacas nada o casi nada.
Han pensado en bajar los precios los días de semana...
Y por ultimo las playas tenían que ser de todos...
#8 chavi
Se jodan.
Y espero que le paguen al ayuntamiento la tarifa exactamente igual. Que no les perdonen ni un céntimo.
Milmariposas #1 Milmariposas
Recuerdo que en Italia no existe el SMI. Así que los empresaurios cobran por esos servicio lo que les sale de los kiwis y pagan a sus trabajadores más o menos lo mismo.
elhumero #5 elhumero
Esto ese el sueño húmedo de muchos liberales patrios, privatizar los bienes comunes.
Lo mejor el último párrafo, que no es que sea caro, 25€ solo por ir (2 tumbonas = 2 personas, 1 sombrilla y acceso a la zona pic-nic), es que no han subido los salarios como ellos quieren.
KoLoRo #10 KoLoRo
Pongo precios altos, pago una puta mierda, no vendo otra puta mierda y luego me quejo y pido al gobierno ayudas....

De que me sonara esto... xD
MisturaFina #13 MisturaFina
Playas privadas = mafia
antesdarle #3 antesdarle
“el precio medio diario por una sombrilla, una tumbona y una silla es de 35,74 euros.” Y aún se preguntan qué ha podido fallar si era un plan a prueba de imbéciles.
KoLoRo #12 KoLoRo
#3 Pones eso a 5€ y lo llenas.
Milmariposas #16 Milmariposas
#3 Aquí os pongo la clasificación de las playas más caras en este verano 2025.

www.piratinviaggio.it/travel-magazine/it-estate-la-classifica-delle-sp
#15 xaxipiruli
se les rescatará cuando empiecen a venir mal dadas, y no será a los curritos, será a los empresarios para que puedan seguir repartiendo migajas
