El verano de las playas vacías en Italia

Los establecimientos de playa privados en Italia entran en crisis. Las sombrillas permanecen cerradas entre semana por precios elevados. Las imágenes resultan desconcertantes para muchos italianos: hileras de sombrillas completamente cerradas en pleno agosto. Las playas, casi todas en manos privadas, ya no atraen multitudes de lunes a viernes. Solo el sábado y el domingo recuperan el ambiente de otros veranos. Según el Sindicato Italiano de Empresarios de Playa (SIB), en julio la caída media de las asistencias rondó el 15%, con picos del 25%.
| etiquetas: playas , italia , sombrillas , turismo , crisis
Escribo esto desde mi casa con una cervecita a la fresca. Igual de rica y no me siento absolutamente estafado.
Hasta me voy a dar el lujo de ponerme media docena de vieras. Y me sale más barato que una caña mal tirada bajo un toldo con efecto invernadero.
A cascarla hosteleros… habéis perdido un cliente salvo que no quede otra.
PD. Son tus actos, no tus palabras, las que te definen.
Periodistas... Tertulias... TV .. internet...
Lo veo en mi suegro mismo... Es una pasada.. solo se alimenta de sus canales de información... Menos mal que solo lo veo 2 semanas al año sino nos matamos
Han pensado en bajar los precios los días de semana...
Y por ultimo las playas tenían que ser de todos...
Y espero que le paguen al ayuntamiento la tarifa exactamente igual. Que no les perdonen ni un céntimo.
Lo mejor el último párrafo, que no es que sea caro, 25€ solo por ir (2 tumbonas = 2 personas, 1 sombrilla y acceso a la zona pic-nic), es que no han subido los salarios como ellos quieren.
De que me sonara esto...
www.piratinviaggio.it/travel-magazine/it-estate-la-classifica-delle-sp