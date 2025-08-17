El verano de las playas vacías en Italia

Los establecimientos de playa privados en Italia entran en crisis. Las sombrillas permanecen cerradas entre semana por precios elevados. Las imágenes resultan desconcertantes para muchos italianos: hileras de sombrillas completamente cerradas en pleno agosto. Las playas, casi todas en manos privadas, ya no atraen multitudes de lunes a viernes. Solo el sábado y el domingo recuperan el ambiente de otros veranos. Según el Sindicato Italiano de Empresarios de Playa (SIB), en julio la caída media de las asistencias rondó el 15%, con picos del 25%.