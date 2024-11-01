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De Rajoy a Cospedal: los exmiembros del Gobierno que testificarán en el macrojuicio a la excúpula de Interior que durará tres meses

De Rajoy a Cospedal: los exmiembros del Gobierno que testificarán en el macrojuicio a la excúpula de Interior que durará tres meses

La Audiencia Nacional fija un calendario de testigos clave, entre los que figura también el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El jueves 23 de abril es la fecha elegida por el Tribunal para que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su exnúmero dos en el PP, María Dolores de Cospedal, testifiquen. El procedimiento, que se enjuiciará en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, aborda delitos de encubrimiento, malversación, cohecho y vulneración de la intimidad.

| etiquetas: rajoy , cospedadl , pp , policía
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5 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
#1 fremen11
Como testigos?? Jajajajajajajajajaja
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devilinside #2 devilinside
¿Pero declara Mariano Rajoy o M.Rajoy, que hay que tener en cuenta que no son la misma persona?
1 K 16
pepel #3 pepel
Vamos, todos con la peluca "blanca" de M.A.R.
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#5 Poligrafo *
PPodrido.

Veras los jajas cuando vuelvan a "gestionar".
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MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Hay más peña del PP que ha pisado un juzgado que en la cañada real en porcentaje. Vaya puta mafia.
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menéame