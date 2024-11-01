edición general
El Rafale F5 se prepara para el salto al combate con Inteligencia Artificial (AI)

Dassault Aviation ha anunciado que invertirá en la startup francesa Harmattan AI como parte de un esfuerzo para integrar capacidades avanzadas de trabajo en equipo tripulado y no tripulado (MUM-T) en su próximo avión de combate Rafale Standard F5. La inversión se destinará a ampliar el despliegue de misiones basadas en IA, incluyendo la colaboración tripulada-no tripulada (MUM-T) para el futuro estándar F5 del Rafale. Se espera que el Rafale F5 entre en funcionamiento a partir de 2030.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
El F5, tiene rima...
Artikan #3 Artikan
Muchas veces se debate sobre si la IA tiene futuro o no en función de la rentabilidad económica. Cuando algo tiene tantas aplicaciones militares directas, la rentabilidad ya da igual.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Si harán imágenes de aviones con tetas
