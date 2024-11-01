Rafael, el más joven de los maestros del Renacimiento, en Estados Unidos  

El Metropolitan ha tardado siete años en organizar esta gran exposición, que reúne más de 170 piezas del artista del Cinquecento, entre pinturas, dibujos y tapices, con las que busca abordar en profundidad la trayectoria del italiano y la especial sensibilidad de sus composiciones. Sorprende que Rafael Sanzio, el genio al que se suele citar junto a los otros dos grandes nombres del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarotti y Leonardo Da Vinci, vivió tan solo 37 años, frente a los casi 90 del primero y a los más de 60 del segundo y, aun así, tuvo