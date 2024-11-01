La RAF lanzó por primera vez médicos y suministros en paracaídas por un presunto brote de hantavirus en Tristan da Cunha  

El Reino Unido llevó adelante una inusual operación aerotransportada de emergencia para desplegar personal médico y suministros críticos sobre Tristan da Cunha, el territorio británico habitado más remoto del mundo, luego de que se confirmara un caso sospechoso de hantavirus en la isla. La misión fue ejecutada por efectivos de la 16 Air Assault Brigade del Ejército británico, quienes realizaron un lanzamiento en paracaídas desde un Airbus A400M Atlas de la Royal Air Force (RAF), transportando tanto médicos militares como equipos de soporte...