Radiohead renace en Madrid con un apoteósico concierto entre el rock épico y la rave desatada

La banda británica ofrece en la capital el primero de los conciertos con los que regresan a los escenarios después de siete años

| etiquetas: radiohead , madrid , conciertos
alfre2 #1 alfre2
Gran concierto para el Bernabeeee. Eligen bien los eventos
