Radiografía de las cuotas de la escuela concertada: en Catalunya, Madrid y Euskadi las cobran todos los colegios

El 83% de los colegios concertados de España cobra una cuota a sus familias, y en dos tercios de ellos, más de la mitad del total, esa cuota es obligatorias. Esta imposición va contra la ley, que establece la gratuidad de las etapas que cubre la escuela privada subvencionada. En Catalunya, País Vasco y la Comunidad de Madrid, el 100% de los colegios visitados cobra una cuota base a las familias, mientras en Galicia son poco más de la mitad (57%) y en Murcia una minoría (29%).