Radiografía de las cuotas de la escuela concertada: en Catalunya, Madrid y Euskadi las cobran todos los colegios

El 83% de los colegios concertados de España cobra una cuota a sus familias, y en dos tercios de ellos, más de la mitad del total, esa cuota es obligatorias. Esta imposición va contra la ley, que establece la gratuidad de las etapas que cubre la escuela privada subvencionada. En Catalunya, País Vasco y la Comunidad de Madrid, el 100% de los colegios visitados cobra una cuota base a las familias, mientras en Galicia son poco más de la mitad (57%) y en Murcia una minoría (29%).

| etiquetas: educación , escuela concertada
Thornton #1 Thornton
Problema reccurrente que no parece solucionarse.

Noticia de 2020: www.meneame.net/story/colegios-privados-denuncian-90-concertados-cobra
yoma #2 yoma
¿Y qué han dicho que van a hacer para paliar esta ilegalidad?
Thornton #5 Thornton
#2 La Comunidad de Madrid, donde los gobiernos del PP se han pasado 25 años (desde que adquirieron las competencias en educación) favoreciendo a la escuela concertada bajo el argumento de que hay que defender la libertad de elección de modelo educativo de los padres. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho incluso una ley ad hoc para blindarla del supuesto ataque al modelo que era la Lomloe.

Ahí tienes parte de la respuesta
Thornton #8 Thornton *
#2 al redactado que venían heredando las diferentes leyes educativas y que también aparecía en la LOMCE, articulado en torno al una fórmula genérica (“en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito [...] y quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que tendrán carácter voluntario”) la LOMLOE le añadió dos frases

#4 malditopendejo
Como nos la clavaron en los 80.... Más escuelas públicas y menos concertada, copón ya.

Lo que venia a ser un parche....
The_Ignorator #6 The_Ignorator
Creo que esto es una injusticia y, no se ¿el personal de La Liga no podría impedir el paso a estos colegios extorsionadores pirata?
Alguna medida se tendrá que poder aplicar en este país, digo yo.


Los que piden construir más vivienda para solucionar el problema de la misma ¿que pensáis acerca de destinar dinero publico que va para la privada (aunque se le llame concertada) para hacer mas infraestructura educativa publica?
Thornton #10 Thornton *
#6 La derecha ha convencido a parte de la clase media (sobre todo al típico exvotante de Ciudadanos) de que si sus hijos van a colegios concertados son de clase media-alta.
Tarod #9 Tarod
Q pesadez de tema. Si no quieres pagar esas cuotas ve a la pública.
#3 lordban
Obviamente dónde hay la necesidad hay la demanda, y por tanto hay el servicio y el pago.
#7 chavi
#3 De pago nada. Ya se paga con los impuestos.
