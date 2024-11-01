Radiografía de las cuotas de la escuela concertada: en Catalunya, Madrid y Euskadi las cobran todos los colegios

El 83% de los colegios concertados de España cobra una cuota a sus familias, y en dos tercios de ellos, más de la mitad del total, esa cuota es obligatorias. Esta imposición va contra la ley, que establece la gratuidad de las etapas que cubre la escuela privada subvencionada. En Catalunya, País Vasco y la Comunidad de Madrid, el 100% de los colegios visitados cobra una cuota base a las familias, mientras en Galicia son poco más de la mitad (57%) y en Murcia una minoría (29%).
Noticia de 2020: www.meneame.net/story/colegios-privados-denuncian-90-concertados-cobra
Ahí tienes parte de la respuesta
Lo que venia a ser un parche....
Alguna medida se tendrá que poder aplicar en este país, digo yo.
Los que piden construir más vivienda para solucionar el problema de la misma ¿que pensáis acerca de destinar dinero publico que va para la privada (aunque se le llame concertada) para hacer mas infraestructura educativa publica?