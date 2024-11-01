La “radio del fin del mundo” rusa UVB-76 se queda en silencio tras un ataque ucraniano con drones [en]

Las transmisiones de una de las estaciones de radio militar más enigmáticas de Rusia —UVB-76, mejor conocida entre los radioescuchas como “el zumbador”— fueron interrumpidas temporalmente tras un ataque con drones que desactivó una subestación eléctrica cercana. Esta breve interrupción es inusual para una estación que ha transmitido casi sin interrupción durante 50 años. Algunos analistas de defensa han sugerido que UVB-76 podría estar vinculada al sistema soviético de represalia nuclear “Perimetr”, también conocido como “Mano Muerta”.
| etiquetas: guerra , rusia , ucrania , nuclear , comunicaciones
