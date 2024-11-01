edición general
1 meneos
6 clics

La “radio del fin del mundo” rusa UVB-76 se queda en silencio tras un ataque ucraniano con drones [en]

Las transmisiones de una de las estaciones de radio militar más enigmáticas de Rusia —UVB-76, mejor conocida entre los radioescuchas como “el zumbador”— fueron interrumpidas temporalmente tras un ataque con drones que desactivó una subestación eléctrica cercana. Esta breve interrupción es inusual para una estación que ha transmitido casi sin interrupción durante 50 años. Algunos analistas de defensa han sugerido que UVB-76 podría estar vinculada al sistema soviético de represalia nuclear “Perimetr”, también conocido como “Mano Muerta”.

| etiquetas: guerra , rusia , ucrania , nuclear , comunicaciones
1 0 0 K 12 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 12 actualidad
alehopio #1 alehopio
UVB-76 ha estado emitiendo un tono zumbador repetitivo en 4625 kHz desde mediados de los años 70. El sonido pulsa aproximadamente 25 veces por minuto, interrumpido solo ocasionalmente por mensajes de voz que transmiten frases codificadas en el alfabeto fonético ruso —como “NJT I 55439 Lesoled 6302 3118.”

Debido a que la transmisión rara vez cambia y nunca ofrece explicaciones, ha fascinado a radioaficionados, criptógrafos y analistas de inteligencia durante décadas. Para la mayoría, el…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame