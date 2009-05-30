Radio Caroline, el origen de las radios libres

Una emisora de 'radio pirata', la famosa Radio Caroline, que durante los sesenta y los setenta emitía la música que la BBC esquinaba, llegando a alcanzar tanta fuerza y tanto poder que hasta le birló unas elecciones al partido laborista de Harold Wilson, contra el que los pinchadiscos -cabreados por el boicot al que le sometió el gobierno- sublevaron a sus jóvenes oyentes (en su momento álgido, 25 millones).