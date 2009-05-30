edición general
Radio Caroline, el origen de las radios libres

Una emisora de 'radio pirata', la famosa Radio Caroline, que durante los sesenta y los setenta emitía la música que la BBC esquinaba, llegando a alcanzar tanta fuerza y tanto poder que hasta le birló unas elecciones al partido laborista de Harold Wilson, contra el que los pinchadiscos -cabreados por el boicot al que le sometió el gobierno- sublevaron a sus jóvenes oyentes (en su momento álgido, 25 millones).

BONUS: es.wikipedia.org/wiki/Radio_Caroline

Aquí si que se incluye el brutal asalto Anglo-Holandés que omiten casi todos los enlaces que he visto.
Eibi6 #2 Eibi6
#1 que bonita es la película Radio Encubierta, que se basa en esta historia
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 Hay que ver el miedo que tiene el poder a la libre difusión de ideas, y a perder el control del relato. E internet tiene los días contados, me temo.
#4 Marisadoro
#3 "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
