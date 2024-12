La rabia de un encuestado del programa de Risto Mejide: "¡No podemos blanquear a un fascista!"

Cuando un encuestado ha asegurado que "Franco era más socialista que el PSOE de ahora" otra persona del público ha saltado: "¡Que no podemos blanquear en televisión a un fascista, jod**! ¿Qué es esto?", ha señalado. "Yo, jamás en la vida, al partido contrario al que yo voto se me ocurriría compararlo con Franco, aunque no me guste", ha añadido. "Vamos a ver, estamos hablando de un hombre que en Tefía tenía un campo de concentración que, con la 'excusita' de los vagos y maleantes, nos metían a todos los maric***s ahí dentro. ¿Pero esto qué es?"