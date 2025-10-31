Quiso entrar a robar en una casa de Argentina y un jubilado lo baleó a quemarropa

Un violento intento de robo ocurrido en Villa Carlos Paz terminó con un delincuente gravemente herido y un jubilado de 75 años acusado de haberle disparado a quemarropa. El dueño de casa aseguró a El Diario que ya había sido víctima de asaltos previos y apuntó al mismo delincuente. “Meses atrás me apedrearon el auto y me exigieron 20 mil pesos”, declaró. El agresor, que también estaba armado, permanece internado en terapia intensiva. El jubilado no fue imputado. Sin embargo, la investigación continúa abierta.