Quiso entrar a robar en una casa de Argentina y un jubilado lo baleó a quemarropa

Un violento intento de robo ocurrido en Villa Carlos Paz terminó con un delincuente gravemente herido y un jubilado de 75 años acusado de haberle disparado a quemarropa. El dueño de casa aseguró a El Diario que ya había sido víctima de asaltos previos y apuntó al mismo delincuente. “Meses atrás me apedrearon el auto y me exigieron 20 mil pesos”, declaró. El agresor, que también estaba armado, permanece internado en terapia intensiva. El jubilado no fue imputado. Sin embargo, la investigación continúa abierta.

14 comentarios
Comentarios destacados:    
pitercio #2 pitercio
#1 correcto, sos inimputable hermano. Tenía que decirse y se dijo.
Esku #3 Esku
Bien hecho, un chorro menos. Poca broma con los chorros argentinos, son de lo peor.
daff #5 daff
#3 en Latinoamérica en general, los que andan robando suelen tener poco que perder y la cosa se puede complicar rápidamente. No me gustaría vivirlo en carne propia.
Pacman #14 Pacman
#10 o no...
largo #12 largo *
20.000 pesos = a unos 12€
Fran_Ramos #9 Fran_Ramos
este no jode mas...
Asimismov #13 Asimismov
#9 éste no coge más.
#4 Katos
En españa a este viejo se le acaba la vida en prisión y debiendo 300000 euros a los familiares del ladrón.
Catacroc #6 Catacroc
#4 Esto es directamente mentira.
#7 Klamp
#4 y perfecto me parece. De verdad te parece más importante lo k te pueda robar k la vida de un ser humano?
Pacman #8 Pacman
#7 si a ese "ser humano" le parecen más importantes mis bienes que su vida, alla el
#10 Klamp
#8 no se Argentina, pero por suerte en España tendrías mucho tiempo para pensar en ello en la cárcel
#11 Feliberto
#7 La vida de alguien que decide que su forma de vida va a ser hacerle daño a los demás, me vale 0.
