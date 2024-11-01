El Quirónomo: ¿Notación musical en el antiguo Egipto?

Los jeroglíficos que los acompañan los identifican como “los que hacen cantar al instrumento”. Algunos académicos han interpretado estos misteriosos relieves figurativos como un intento de sistematizar gráficamente la música, una forma arcaica de escritura musical destinada a convertir algo efímero en algo eterno. Pese a que el quirónomo es una figura fascinante, se suele relegar a una simple teoría poco estudiada. No por menos, ya que, por su naturaleza, no se pueden sacar conclusiones definitivas acerca de su función.