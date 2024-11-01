·
9
meneos
18
clics
Quique González: «La música no moviliza como lo hacía en los 60»
El músico y compositor acaba de publicar '1973', su duodécimo disco de estudio y uno de los álbumes nacionales del año, que presentará en directo
quique gonzález
,
música
,
discos
mejores hilos
+ valorados
#1
Torrezzno
*
Será su música. De todas maneras Quique Gonzalez nunca ha sido mainstream
www.youtube.com/watch?v=wNI3ZOnq7Ro&t=32
2
K
32
#3
yarkyark
La calidad y elaboración de la música actual no tiene la calidad de la que se hacia en los 60 y 70.
0
K
12
#6
Malinke
Los 60 fue el boom de la música. Era una novedad por haber nuevos medios para escucharla, para venderla y para crearla. Creció a la par con nuevas ideas, negocios y modos de vivir, por ejemplo se empezó a usar el coche para salir en pandilla, hacer excursiones o recorrer km y se podía ir oyendo música. Ahora, nada de eso es novedad.
0
K
11
#2
diablos_maiq
Desde el "Dance" la música no moviliza
0
K
10
#4
oliver7
#2
normal, ahora solo hay mierda.
0
K
6
#5
Olepoint
Porque la música actual apesta a individualismo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
