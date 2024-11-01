edición general
9 meneos
18 clics
Quique González: «La música no moviliza como lo hacía en los 60»

Quique González: «La música no moviliza como lo hacía en los 60»

El músico y compositor acaba de publicar '1973', su duodécimo disco de estudio y uno de los álbumes nacionales del año, que presentará en directo

| etiquetas: quique gonzález , música , discos
7 2 0 K 98 cultura
6 comentarios
7 2 0 K 98 cultura
Torrezzno #1 Torrezzno *
Será su música. De todas maneras Quique Gonzalez nunca ha sido mainstream

www.youtube.com/watch?v=wNI3ZOnq7Ro&t=32
2 K 32
#3 yarkyark
La calidad y elaboración de la música actual no tiene la calidad de la que se hacia en los 60 y 70.
0 K 12
Malinke #6 Malinke
Los 60 fue el boom de la música. Era una novedad por haber nuevos medios para escucharla, para venderla y para crearla. Creció a la par con nuevas ideas, negocios y modos de vivir, por ejemplo se empezó a usar el coche para salir en pandilla, hacer excursiones o recorrer km y se podía ir oyendo música. Ahora, nada de eso es novedad.
0 K 11
#2 diablos_maiq
Desde el "Dance" la música no moviliza :-S
0 K 10
oliver7 #4 oliver7
#2 normal, ahora solo hay mierda. xD
0 K 6
Olepoint #5 Olepoint
Porque la música actual apesta a individualismo.
0 K 7

menéame