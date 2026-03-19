Quince modelos piden investigar al exdirector de la agencia Elite por abusos sexuales y sus vínculos con Epstein

"Lo que queremos que determinen los investigadores es la naturaleza del vínculo entre Epstein y Gérald Marie, y si estuvo implicado en alguna irregularidad con Epstein", declaró a AFP Brinkworth, que representa al colectivo Victorious Angels - We Rise. En su carta, a la que tuvo acceso AFP, las mujeres afirman poder aportar a la fiscalía "pruebas judiciales y correos electrónicos que demuestran la asociación entre Gérald Marie, Brunel y Epstein".