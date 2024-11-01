edición general
Quilapayún (con María de Mar Bonet) - "Què volen aquesta gent"

Quilapayún (con María de Mar Bonet) - "Què volen aquesta gent"  

Concierto de Quilapayún ofrecido el 29 de Enero de 2003 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, Catalunya.

«¿Qué quieren esta gente? » es una canción de 1968 compuesta por Maria del Mar Bonet con la letra de un poema de Lluís Serrahima. El poema y la canción fueron escritos como denuncia de la represión política franquista. A raíz de un concierto en la Cueva del Dragón, la censura prohibió cantarla en recitales y que fuera emitida por la radio. Para burlar la prohibición, algunas veces con éxito, se la volvió a presentar[1] cambiándole el nombre por «A rompecabo de alba» o «De madrugada».
