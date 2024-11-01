·
Quilapayún (con María de Mar Bonet) - "Què volen aquesta gent"
Concierto de Quilapayún ofrecido el 29 de Enero de 2003 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, Catalunya.
|
etiquetas
:
quilapayún
,
maría de mar bonet
,
què volen aquesta gent
#1
arariel
«¿Qué quieren esta gente? » es una canción de 1968 compuesta por Maria del Mar Bonet con la letra de un poema de Lluís Serrahima. El poema y la canción fueron escritos como denuncia de la represión política franquista. A raíz de un concierto en la Cueva del Dragón, la censura prohibió cantarla en recitales y que fuera emitida por la radio. Para burlar la prohibición, algunas veces con éxito, se la volvió a presentar[1] cambiándole el nombre por «A rompecabo de alba» o «De madrugada».
Wikipedia en catalán
ca.wikipedia.org/wiki/Què_volen_aquesta_gent?
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
