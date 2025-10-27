Quiero ser trol

¡Hola a todos! Me he fijado que el trabajo de trol profesional está en alza y me gustaría saber dónde mandar mi CV y cuánto se cobra de media. ¿Se paga un sueldo fijo o va por número de comentarios? ¿Contrato, autónomo o en B? La verdad es que sé poco del tema y agradecería que me saquéis de dudas.
Estoy seguro de que debe estar bien pagado porque cada vez hay más troles y no tienen problemas en seguir líneas argumentales descabelladas o quedar como personas despreciables. ¡Ojo, no es una crítica! Todos tenemos un precio y yo no soy una excepción. Por el dinero suficiente acusaría a mi abuela de drogadicta y a mi madre de abusadora sexual. ¡Incluso defendería a Israel! Además puedo ser machista, racista, negacionista o jurar que antes era de Podemos.
También he pensado en proponerme para trol observando que la calidad de los troles en muchas ocasiones deja que desear. Cuando salen de su argumentario, la mayoría apenas son capaces de decir algunas frases inconexas y a veces con faltas de ortografía. ¡Qué menos que expresarse correctamente en Español para un agitador de derechas! ¡Para ser supremacista no puedes dar pena!
Estoy convencido de que puedo aportar mucho como trol, al menos hasta que los bots sean capaces de captar la ironía y nos quiten el trabajo a todos. Pero los más afortunados llegaremos a político, y a vivir del cuento ¡nunca mejor dicho!