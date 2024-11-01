El quiero y no puedo de Louis C.K

n el caso de Louis C.K. hay algo que se me escapa. Si él reconoció públicamente que había tenido conductas en el trabajo que podían considerarse acoso sexual ¿Por qué no se resolvió su caso en los tribunales? Al final, quienes hicieron justicia fueron las empresas, no contratándolo más y borrando su rastro de sus plataformas. Fueron las multinacionales las encargadas de aplicar la ley, pero no se sabe cuál. Según los estadounidenses, la conducta sexual inapropiada es un término social, no legal y, en ese caso, si hay comportamientos que no pued