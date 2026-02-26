edición general
9 meneos
101 clics
Si quiere entender el último episodio de división europea sobre Ucrania, mire esta tubería

Si quiere entender el último episodio de división europea sobre Ucrania, mire esta tubería

Es el oleoducto Druzhba, se extiende 4.000 kilómetros desde el corazón de Rusia hasta Europa Central. Por el camino, se bifurca en dos grandes ramas: la norte, que abastecía a Polonia y Alemania, y la sur, que pasa por Ucrania y alimenta a Eslovaquia, Hungría y la República Checa. Tras el embargo europeo al petróleo ruso por vía marítima en 2022, el Druzhba quedó parcialmente exento para dar margen de adaptación a los países sin salida al mar. Cuatro años después, casi todos han diversificado proveedores, excepto Hungría y Eslovaquia.

| etiquetas: ucrania , ue , tubería , eslovaquia , hungría y la república checa
8 1 0 K 133 Ucrania
4 comentarios
8 1 0 K 133 Ucrania
#3 Cincocuatrotres
Ayer venia la noticia que USA habia advertido a Ucrania que no atacase las instalaciones que tienen los americanos conjuntamente con los rusos en territorio ruso al norte, faltaría más.
2 K 45
azathothruna #1 azathothruna
Si tan solo hubiera existido una alternativa a los combustibles fosiles desde hace DECADAS. :shit: :troll:
1 K 37
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"casi todos han diversificado proveedores"
Y todos pagan muchísimo mas en consecuencia (empobreciendolos)
0 K 9

menéame