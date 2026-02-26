Si quiere entender el último episodio de división europea sobre Ucrania, mire esta tubería

Es el oleoducto Druzhba, se extiende 4.000 kilómetros desde el corazón de Rusia hasta Europa Central. Por el camino, se bifurca en dos grandes ramas: la norte, que abastecía a Polonia y Alemania, y la sur, que pasa por Ucrania y alimenta a Eslovaquia, Hungría y la República Checa. Tras el embargo europeo al petróleo ruso por vía marítima en 2022, el Druzhba quedó parcialmente exento para dar margen de adaptación a los países sin salida al mar. Cuatro años después, casi todos han diversificado proveedores, excepto Hungría y Eslovaquia.