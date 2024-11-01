edición general
2 meneos
69 clics

¿Quién vota a quién en Extremadura? La brecha entre el campo y la ciudad que marcará el resultado del 21D

Analizamos los resultados de las autonómicas de 2023 y las encuestas del CIS para conocer el perfil de los votantes de cada partido, dónde viven, su nivel de renta o su edad en estas elecciones de Extremadura

| etiquetas: elecciones , extremadura
1 1 0 K 22 actualidad
4 comentarios
1 1 0 K 22 actualidad
#2 Marisadoro
Mi prima de Plasencia botó a su marido anteayer.
1 K 29
sotillo #3 sotillo
Las mujeres son más de izquierdas que los hombres ¿Por qué será?
0 K 10
#4 detectordefalacias
#3 El Opus, el Priorato, la prohibición de tener cuenta propia, la percha, los estudios femeninos...

Lo que me sorprende es que siga habiendo alguna de derechas...
0 K 9
#1 Mosquitón
¿Cómo que quién voy a quíen? Ya lo explico fácilmente Mpunto: "es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Pues lo mismo, pero con presidente de la Junta.
0 K 6

menéame