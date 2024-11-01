·
¿Quién vota a quién en Extremadura? La brecha entre el campo y la ciudad que marcará el resultado del 21D
Analizamos los resultados de las autonómicas de 2023 y las encuestas del CIS para conocer el perfil de los votantes de cada partido, dónde viven, su nivel de renta o su edad en estas elecciones de Extremadura
|
etiquetas
:
elecciones
,
extremadura
1
1
0
K
22
actualidad
4 comentarios
#2
Marisadoro
Mi prima de Plasencia botó a su marido anteayer.
1
K
29
#3
sotillo
Las mujeres son más de izquierdas que los hombres ¿Por qué será?
0
K
10
#4
detectordefalacias
#3
El Opus, el Priorato, la prohibición de tener cuenta propia, la percha, los estudios femeninos...
Lo que me sorprende es que siga habiendo alguna de derechas...
0
K
9
#1
Mosquitón
¿Cómo que quién voy a quíen? Ya lo explico fácilmente Mpunto: "es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Pues lo mismo, pero con presidente de la Junta.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Lo que me sorprende es que siga habiendo alguna de derechas...