¿Quién va ganando en la carrera de la inteligencia artificial generativa?

Tras un año de expectativas ilimitadas, la inteligencia artificial (IA) generativa necesita dar resultados, dejar la actual fase de experimentación, y escalar dentro de las organizaciones generando un valor tangible. Hay mucho en juego. Según estimaciones de Goldman Sachs, en diez años esta tecnología provocará un incremento del 7% en el PIB global, o si se prefiere, 3.5 veces el tamaño actual de la economía española. Además, también anticipa un aumento sostenido en la productividad empresarial del 1.5% anual.

Kantinero
No se quién gana, quién pierde es la especie humana
pirat
Tenemos la mala costumbre de convertir las herramientas en objetivos.
CharlesBrowson
los tamagochis
AntiTankie
Actualmente es Seedance 2, pero la próxima semana será otro. También es importante destacar que todos son modelos cerrados y muy censurados, lo que los hace bastante limitados. Dicho esto, no creo que pase mucho tiempo antes de que aparezcan modelos para usar en casa sin restricciones.
