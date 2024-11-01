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¿Quién tiene miedo del futuro?
Contra la clausura del porvenir impuesta por las derechas, la tarea de la izquierda es volver a convertir el futuro en un territorio de lucha y deseo colectivo.
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:
izquierda
,
lucha
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futuro
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juventud
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#1
Cincocuatrotres
El que ha escrito el artículo se creerá muy listo, la inmensa, la inmensisima mayoria de los jovenes españoles, contradicen su relato, "clausura del porvenir impuesta por las derechas" es una frase de juzgado de guardia habida cuenta de quien gobierna en España desde hace muchos años, mejor leer a Mortadelo y Filemon.
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#2
rogerius
*
#1
¿Cuándo dices que ha gobernado la izquierda en España? Es para un amigo.
En todo caso, mira el mundo. Sin duda a eso se refiere el autor, que seguro no se centra en nuestro país.
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#3
Cincocuatrotres
#2
hombre si estas hablando de izquierda de verdad, nunca, pero es algo que creo que no define el articulo, nosotros tenemos esa izquierda que lleva varios años gobernando y que dice que Soros y Gates son muy majos.
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En todo caso, mira el mundo. Sin duda a eso se refiere el autor, que seguro no se centra en nuestro país.