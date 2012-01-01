·
De quién son los olivos
Porque aquí el concepto de propiedad se agrieta: ¿a quién pertenece un olivo de dos mil años?
|
etiquetas
:
olivos
,
reportaje
,
ander izaguirre
6
1
0
K
76
actualidad
10 comentarios
6
1
0
K
76
actualidad
#6
DarthAcan
#4
Y cuando se compra, se adquiere la propiedad del terreno y del olivo.
1
K
29
#9
audrey2012
#5
No he discutido ni las piedras, ni el olivo. Lo has comprado.
#6
Obvio, salvo que se excluya de forma específica en el contrato de compraventa.
1
K
21
#8
ur_quan_master
*
Miguel Hernández lo dejó claro en su poema:
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.
Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma:…
» ver todo el comentario
1
K
25
#2
Ripio
Si está en mi tierra es mío.
No creo que haya mucho que rascar.
3
K
22
#3
porquiño
*
#2
no es tan sencillo, puede estar catalogado como un individuo de extrema importancia debido a su edad por ejemplo y con ello incluido en algo similar a un bien de interés comunitario. Por tanto no podrías realizar ni podas de formación y deberás tener mucho cuidado de que no le suceda nada por culpa tuya, dejando paso para poder admirarlo.
En Galicia los tenemos demarcados como "árboles senlleiros"
1
K
21
#7
audrey2012
#3
Pero sigue siendo tuyo, como los hórreos.
0
K
7
#10
Ripio
#3
Supongo que eso se debe reflejar en los documentos de compra venta.
0
K
20
#4
audrey2012
#2
Si tiene 2000 años, imagino que ya estaba ahí cuando se adquirió el terreno.
0
K
7
#5
victorjba
#4
También las piedras y no vas a discutir si son o no suyas ¿no?
0
K
14
#1
ElRelojero
Al pueblo, para que disfrute de su sombra.
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
