De quién son los olivos

De quién son los olivos

Porque aquí el concepto de propiedad se agrieta: ¿a quién pertenece un olivo de dos mil años?

DarthAcan #6 DarthAcan
#4 Y cuando se compra, se adquiere la propiedad del terreno y del olivo.
#9 audrey2012
#5 No he discutido ni las piedras, ni el olivo. Lo has comprado. #6 Obvio, salvo que se excluya de forma específica en el contrato de compraventa.
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
Miguel Hernández lo dejó claro en su poema:

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma:…   » ver todo el comentario
Ripio #2 Ripio
Si está en mi tierra es mío.
No creo que haya mucho que rascar.
porquiño #3 porquiño *
#2 no es tan sencillo, puede estar catalogado como un individuo de extrema importancia debido a su edad por ejemplo y con ello incluido en algo similar a un bien de interés comunitario. Por tanto no podrías realizar ni podas de formación y deberás tener mucho cuidado de que no le suceda nada por culpa tuya, dejando paso para poder admirarlo.
En Galicia los tenemos demarcados como "árboles senlleiros"
#7 audrey2012
#3 Pero sigue siendo tuyo, como los hórreos.
Ripio #10 Ripio
#3 Supongo que eso se debe reflejar en los documentos de compra venta.
#4 audrey2012
#2 Si tiene 2000 años, imagino que ya estaba ahí cuando se adquirió el terreno.
victorjba #5 victorjba
#4 También las piedras y no vas a discutir si son o no suyas ¿no?
0 K 14
ElRelojero #1 ElRelojero
Al pueblo, para que disfrute de su sombra.
