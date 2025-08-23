Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina

La causa judicial abierta semana a raíz de la filtración de unos audios que revelan una supuesta trama de corrupción en la venta de medicamentos al Estado argentino afecta a la cúpula del poder, a cargos intermedios y a los hermanos dueños de la empresa que ejercía como intermediaria entre los laboratorios farmacéuticos y Presidencia. Estos son los supuestos involucrados, según el relato del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad difundido en una grabación de origen desconocido: