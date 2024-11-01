¿Quién prende fuego a la Amazonía?

Juan Rojo es un viejo conocido de grandes terratenientes y pequeños ganaderos de la Amazonía brasileña. Es un amigo que les limpia el pasto, pero también un enemigo que destruye su tierra y los bosques, amenaza el futuro de su negocio y el de la mayor selva tropical del planeta. Juan Rojo es su nombre en la jerga local. Fuera se le conoce como el fuego. La práctica está tan anclada en el modelo económico de la ganadería en la región que para muchos es muy difícil desistir. Las llamas arrasaron en 2024 casi 18 millones de hectáreas.