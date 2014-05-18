edición general
¿Quién paga el rearme que protege a los ricos?

¿Cómo se camufla el gasto militar en múltiples ministerios? ¿Cuánto debes pagar tú anualmente si tu salario está comprendido en la media de los españoles? Más de 80.000 millones de euros en gasto militar han sido movilizados en lo que va de 2025, con la complicidad silenciosa del Consejo de Ministros. En este artículo, Juan Carlos Rois desmonta el entramado de trucos contables y autorizaciones opacas que sostienen el rearme español, revelando su impacto regresivo sobre las capas más empobrecidas de la población. Pero algo más importante: en est

etiquetas: coste del rearme , aumento gasto militar-recortes en bienestar
10 comentarios
jdmf #2 jdmf
Los pobres. Siempre pagan los pobres, ¿Cómo sino se han hecho ricos esos ricos?
3
ElBeaver #4 ElBeaver
¿Cuántos empleos en España genera tener un ejército? Un ejército genera empleos directos de forma directa en el personal militar y civil, y de manera indirecta, en sectores como la industria de defensa, la investigación, la logística y la tecnología. A finales de 2024, la Administración Militar (Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas) contaba con 162.562 personas, de las cuales 147.134 eran militares y 14.793 eran civiles.
Empleos directos
Personal militar: 147.134 militares formaban parte de…   » ver todo el comentario
1
Andreham #5 Andreham
#4 ¿No crees que hay, literalmente cualquier otro, trabajo que sea mejor que investigar cómo matar gente, fabricar cosas para matar gente o directamente ir a sitios a matar gente?
1
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Un argumento perfecto para legalizar las mafias y los sicarios, la cantidad de gente que vive de ello. xD
0
#6 tierramar
Esas mismas fabricas podrían producir camas de hospital, sillas de ruedas, ... instrumentos que contribuyen al bienestar de nosotros los contribuyentes, no a matar
1
#7 tierramar
En España sólo conocemos las puntas de Iceberg del funcionamiento corrupto de todos los estamentos herederos del franquismo, del Regimen78.
Tiene que ser tremenda la cantidad de millons que nos ha costado y nos cuesta a los contribuyentes la corrupción de todos los estamentos del Regimen 78. Quiza nos daba hasta para una paga a cada contriyente
1
#1 tierramar
Y tambien sería interesante conocer cuanto nos cuesta la corrupcion en el ejercito: www.huffingtonpost.es/2014/05/18/entrevista-un-paso-al-fre_n_5336976.h
0
Findeton #10 Findeton
#1 ¿Pff "el rearme que protege a los ricos"? Los ricos si quieren se pueden mudar ellos o su dinero en menos de una hora. El rearme protege a los que inexorablemente viven en España, los más pobres.
0
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Y tambien sería interesante conocer cuanto nos cuesta la corrupcion en el ejercito
0
Fj_Bs #9 Fj_Bs
Más de 80.000 millones de euros o sea mas de 1600 eros por habitante de España : una burrada
0

