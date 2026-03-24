¿Quién manda de verdad en España? El periodista Rafa Méndez radiografía el poder de los altos funcionarios del Estado  

¿Hay abogados del Estado que por la mañana defienden al Estado en los tribunales y por la tarde con su despacho privado pleitean contra el Estado y le desangran económicamente? En uno de los capítulos del libro se cuenta el caso del abogado del Estado que defendía a Hacienda y trabajaba en negro para Afinsa, una de las mayores estafas de la historia reciente. Hay un caso muy sangrante, también, que es el de Enrique Arnaldo. Este señor hoy es el máximo representante de la derecha dentro del Tribunal Constitucional. ¿Esto es legal?