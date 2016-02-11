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¿Quién manda en ‘El Español’? La hija de Pedro J. también estalla contra los despidos

¿Quién manda en ‘El Español’? La hija de Pedro J. también estalla contra los despidos

La situación está enrarecida en el diario de Pedro J. Ramírez. La semana pasada se oficializaban dos despidos que todavía siguen haciendo estragos en la redacción. De momento nadie sabe quién ha impulsado estas dos salidas -Ana Tudela de Economía y Salvador Carmona de Deportes- después de la férrea defensa que María Ramírez y Eduardo Suárez han realizado en público y en privado de los dos periodistas despedidos. Y es que cada vez se hace más patente la división que existe en el periódico entre los ‘influencers’ y la vieja guardia...

| etiquetas: periodismo , internet , pedro j , el español , empleo , despidos , historia
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3 comentarios
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Kantinero #3 Kantinero *
Cualquier periodicucho liderado por PJ ni para papel de culo sirve, es más, este tío debería de haber sufrido consecuencias penales por mentir a sabiendas sobre el peor atentado de nuestra historia, para ayudar a mantener un gobierno que nos llevó a una guerra ilegítima, también con mentiras, aquello fue el embrión de la polarización de la sociedad española.
Basura de periódico
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#2 Galton
Pelea de fachas... :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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menéame