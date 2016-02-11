¿Quién manda en ‘El Español’? La hija de Pedro J. también estalla contra los despidos

La situación está enrarecida en el diario de Pedro J. Ramírez. La semana pasada se oficializaban dos despidos que todavía siguen haciendo estragos en la redacción. De momento nadie sabe quién ha impulsado estas dos salidas -Ana Tudela de Economía y Salvador Carmona de Deportes- después de la férrea defensa que María Ramírez y Eduardo Suárez han realizado en público y en privado de los dos periodistas despedidos. Y es que cada vez se hace más patente la división que existe en el periódico entre los ‘influencers’ y la vieja guardia...