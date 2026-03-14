Quién ganará las elecciones en Castilla y León, según las encuestas

Los sondeos coinciden en dibujar un escenario relativamente claro: el Partido Popular se perfila como ganador, aunque lejos de la mayoría absoluta, situada en 42 escaños. Las encuestas publicadas entre finales de febrero y el 9 de marzo sitúan al PP en una horquilla aproximada de 31 a 34 escaños, con entre el 33 % y el 35 % de los votos, consolidando su posición como primera fuerza política en la comunidad.