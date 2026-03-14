Quién ganará las elecciones en Castilla y León, según las encuestas

Los sondeos coinciden en dibujar un escenario relativamente claro: el Partido Popular se perfila como ganador, aunque lejos de la mayoría absoluta, situada en 42 escaños. Las encuestas publicadas entre finales de febrero y el 9 de marzo sitúan al PP en una horquilla aproximada de 31 a 34 escaños, con entre el 33 % y el 35 % de los votos, consolidando su posición como primera fuerza política en la comunidad.
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Venga, sueltame el brazo y pilla un calcetín, supongo que ya sabes como va la cosa.
Es que ni escribir en tu idioma. Menudo películas estás tú hecho.
Nadie lo duda
Voy preparándome para noche de lloros y bilis
La gente no vota con ilusión, vota con decepción para echar a unos o con miedo a los que podrían venir.
Parece que la oposición no es capaz de capitalizar la decepción por los que hay ni el miedo por los que podrían venir...