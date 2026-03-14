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Quién ganará las elecciones en Castilla y León, según las encuestas

Los sondeos coinciden en dibujar un escenario relativamente claro: el Partido Popular se perfila como ganador, aunque lejos de la mayoría absoluta, situada en 42 escaños. Las encuestas publicadas entre finales de febrero y el 9 de marzo sitúan al PP en una horquilla aproximada de 31 a 34 escaños, con entre el 33 % y el 35 % de los votos, consolidando su posición como primera fuerza política en la comunidad.

| etiquetas: elecciones , castilla , león , ganador
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13 comentarios
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Pertinax #2 Pertinax *
@Harkon, que, pase lo que pase, va a seguir cobrando más que vosotros en seis vidas, mientras trasiega de una a otra de sus casas, pagadas al contado, en su coche eléctrico.
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Harkon #3 Harkon
#2 Que me sueltes el brazo, plomo
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Pertinax #4 Pertinax *
#3 ¡Si tan solo me hago partícipe de tus éxitos sociales! Todos somos contingente, pero tú eres necesario. PO-DE-MOS. Guíanos, no nos abandones ahora. Andamos escasos de referentes.
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Harkon #7 Harkon *
#4 Lo que tienes es escased de maneras de divertirte, que pasa no hay nadie en casa? tas cholito? no te hace nadie casito? :troll:

Venga, sueltame el brazo y pilla un calcetín, supongo que ya sabes como va la cosa. ;)
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Pertinax #10 Pertinax *
#7 Lo que acabas de dejar claro es que no ganas todo ese dinero con nada relacionado con la gramática.

Es que ni escribir en tu idioma. Menudo películas estás tú hecho.
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#1 daniMate
El PP como hace 40 años.
Nadie lo duda
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Harkon #5 Harkon
#1 CyL lleno de fascistas, sorpresa ninguna.
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bronco1890 #11 bronco1890
#5 Votar al PP ≠ ser un fascista
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Harkon #12 Harkon
#11 Ahora mismo sí
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#13 guillersk
vaya por dios todo el mundo es facha


Voy preparándome para noche de lloros y bilis
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DrEvil #9 DrEvil
Yo soy de la teoría de que en España las elecciones no se ganan, se pierden.
La gente no vota con ilusión, vota con decepción para echar a unos o con miedo a los que podrían venir.

Parece que la oposición no es capaz de capitalizar la decepción por los que hay ni el miedo por los que podrían venir...
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aruleno #8 aruleno
Hoy, sólo salen en periodicos el mononeuronal de vox, y el muñeco. Y luego lo llaman jornada de reflexión.
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menéame